Конор Макгрегор поразил всех, объявив, что принял решение завершить карьеру. С ирландцем в UFC закончилась целая эпоха. Почему он так поступил, разбирался Nevasport.

Самое первое, что приходит на ум — Конору надоело выпрашивать у реванш у Хабиба. Новости о том, как Макгрегор жаждет нового боя с Нурмагомедовым, появляются точно не реже одного раза в неделю. Конору просто неинтересно драться с другими – он прекрасно понимает, что получить денег больше или столько же, чем за бой с россиянином он не с может. А вот отхватить – вполне, от любого бойца из первой пятерки легкого дивизиона.

Макгрегору неинтересно драться с тем же Тони Фергюсоном, денег от боя с которым он получит в два раза меньше, а вот в лицо — серьезно больше. Глубокий нокаут будет вполне вероятным исходом такого поединка. Ирландец избалован спонсорскими деньгами, он хочет богатеть легко, а не готовиться к боям. Конор разочаровался сам в себе после боя с Хабибом, когда готовился усердно, а в итоге был унижен.

Во-вторых, опять же, все упирается в деньги. Макгрегор понял, что после такого безвольного поражения он потерял в цене. Перед глазами ирландца отличный пример того, как ее повысить. Речь о Флойде Мэйвезере, который возобновил карьеру ради боя с самим Конором — за сумасшедшие деньги. Макгрегор в мире ММА – фигура не менее значимая, чем Флойд в мире бокса. Поэтому не удивляйтесь, если через год-полтора ирландец снова займется трэштоком или даже решится подраться с кем-нибудь по правилам бокса, лишь бы платили.

Хоть Конор и не тот, что раньше, он по-прежнему звезда, и бой с ним соберет миллионы просмотров и долларов. Поэтому не исключено, что Макгрегор последует примеру Флойда: будет ездить по Азии и делать то, за что недавно стыдил американца – драться в показательных боях с неизвестными японцами вроде Тенсина Нацукавы.

В-третьих, Макгрегор, конечно, просто устал и хочет концентрироваться на других способах заработка. Ирландец может монетизировать свои имя и лицо еще очень долго, и наверняка мы скоро услышим не только о виски, но и о бренде одежды или, например ресторане от Конора. А еще Макгрегор хочет купить акции UFC. Забавно, что по сути он купит акции UFC на деньги, которые заработал в UFC. Этот парень точно не пропадет и без боев.