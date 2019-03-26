Российская биатлонистка Маргарита Васильева, пропустившая три допинг-теста, едва ли сможет избежать дисквалификации, считает бывший тренер сборной России, олимпийский чемпион Владимир Аликин.

«У Маргариты мало шансов избежать дисквалификации. Если ее отстранят на один год, это будет лучшее решение для спортсменки и Союза биатлонистов России (СБР)», — заявил Аликин «Известиям».

Ранее независимое агентство антидопингового тестирования, рассмотревшее дело Васильевой о пропусках допинг-тестов, не приняло объяснений спортсменки. Россиянка пыталась доказать, что по ошибке пропустила три теста за последние двенадцать месяцев.

Накануне Васильева заявила, что СБР самоустранился от ее допингового дела и никак не участвовал в ее коммуникации с IBU. Также биатлонистка заявила, что получила уведомление о втором предупреждении только 20 марта, хотя оно было подписано ещё в августе 2018 года. Это не стало причиной для закрытия дела и сейчас Маргарита Васильева готовится к дисциплинарным слушаниям.