Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду, получивший травму на состоявшемся накануне матче-отборе Евро-2020, рассказал о том, когда вернется на поле.

«Не беспокоюсь об этом. Я знаю мое тело. Мне нужна будет неделя или две, чтобы вернуться в строй», — цитирует Роналду Football Italia.

По данным издания, речь идет о повреждении задней поверхности бедра.

Если прогнозы Роналду верны, то он точно успеет восстановиться к следующим отборочным матчам, которые пройдут в июне, но, скорее всего, пропустит матч с «Эмполи» в чемпионате Италии, намеченный на 30 марта.

Матч, проходивший в Лиссабоне, закончился ничьей 1:1.

Следующий матч сборная Португалии проведет 5 июня против сборной Швейцарии, подопечные Младена Крстаича 7 июня встретятся со сборной Украины, а 10 июня — с командой Литвы.