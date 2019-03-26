Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич получил страшный перелом ноги в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс».

Jusuf Nurkic suffers GRUESOME injury! Prayers up 🙏 pic.twitter.com/pGywtldAw2 — Basketball Forever (@Bballforeverfb) 26 марта 2019 г.

Инцидент попал на видео: 24-летний босниец упал в результате борьбы под кольцом в середине второго овертайма и сломал левую ногу.

Встреча завершилась после двух овертаймов со счетом 148:144 в пользу «Портленда», для которого эта победа стала четвертой. Их соперник проиграл в четырех играх из шести.

До получения травмы Нуркич успел набрать 32 очка и 16 подборов, став самым результативным игроком своей команды. «Портленд» гарантировал себе выход в плей-офф.