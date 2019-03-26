Российский боец Иван Штырков, дебютный бой которого в UFC состоится 20 апреля на турнире в Петербурге, нашел соперника. По данным бойцовского клуба «Архангел Михаил», им станет американец Дэвин Кларк.

«Переговоры об этом поединке шли с субботы. Сегодня контракт на бой был подписан. Иван изначально был готов принять любое предложение UFC на коротком уведомлении», — рассказал менеджер клуба «Архангел Михаил» Антон Глазырин.

Штырков подписал контракт с промоушеном 19 марта. В его активе 15 побед и одна ничья. У Кларка опыт серьезнее — в UFC он с 2016 года, и за это время 9 раз победил и трижды проиграл.

Дебютный бой Штыркова был запланирован на июнь, но пройдет раньше в связи с травмой Абдул-Керима Эдилова, которого и заменил Иван.

Петербургский турнир UFC будет проходить в спорткомплексе «Юбилейный». Мероприятие станет вторым для промоушена, проведенным в России — первое прошло в сентябре 2018 года в Москве. Главным боем турнира станет поединок россиянина Александра Волкова и голландца Алистара Оверима.