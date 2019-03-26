Предварительное судебное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится 3 апреля в 14:00 мск. Об этом сообщается на официальном сайте Пресненского районного суда, в здании которого и пройдёт слушание.

Накануне сообщалось, что дело о хулиганстве в отношении форварда «Зенита», хавбека «Краснодара», а также брата Кокорина — Кирилла и его друга Александра Протасовицкого передано в суд.

Напомним, известные футболисты получили обвинения по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство». Инцидент произошел 8 октября 2018 года, рано утром футболисты в компании друзей избили водителя ведущей первого канала Виктора Соловьева, а затем в кофейне вступили в перепалку с чиновником Минпромторга Денисом Паком, в ходе которой он получил удар стулом.

Накануне бывший президент «Локомотива» Николай Наумов спрогнозировал, что дело будет слушаться около двух месяцев, по истечении которых футболистов выпустят из СИЗО.