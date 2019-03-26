Финальный этап турнира семейных команд по шашкам на Кубок Главы администрации состоялся в Выборгском районе 23 марта. Участие в турнире принимали ученики образовательных учреждений Выборгского района вместе с родителями, бабушками, дедушками, старшими сестрами и братьями.

В ходе прошедшего в феврале предварительного этапа турнира определились сильнейшие семейные команды из каждого образовательного учреждения. Именно они и встретились в финале.

Турнир проводился для команд трех возрастных категорий: учащиеся 1-4, 5-8 и 9-11 классов и их старших родственников. Всего в соревнованиях приняло участие более 50 спортсменов-шашистов.

По итогам турнира победителями и призерами в своих категориях стали:

1-4 классы

1 место – семья Прибытковых (Школа № 518),

2 место – семья Кирдянкиных (Школа № 83),

3 место – семья Чудновых (Школа № 130).

5-8 классы

1 место – семья Элекиных (Школа № 517),

2 место – семья Власовых (Лицей № 486),

3 место – семья Черкасовых (Школа № 102).

9-11 классы

1 место – семья Ефановых (Лицей № 101),

2 место – семья Месеняшиных (Гимназия № 105),

3 место – семья Касьяновых (Школа № 135).

Победители турнира были награждены кубками; команды, занявшие три призовых места в каждой из возрастных категорий, получили почетные грамоты Главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.