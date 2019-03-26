Уже скоро в Кубке Гагарина стартует очередной сезон главного сериала последних пяти лет: противостояние двух армейских клубов — двух самых богатых и сильных команд КХЛ, если исходить из накопленной массы индивидуального мастерства.

В нынешней серии, которая, как и в прошлом сезоне, состоится в финале Западной конференции, фаворитом считается ЦСКА. На самом деле, на этой стадии плей-офф не может быть фаворита. Здесь шансы изначально равны.

Между тем, есть масса причин считать, что шансы СКА, как минимум, не хуже. Nevasport приводит свои доводы, почему в финал Кубка Гагарина выйдет петербургский клуб.

Талант игроков

В ЦСКА всеми делами заправляет всего лишь одно, пусть и суперталантливое звено — Капризов-Вей-Григоренко. Канадский центрфорвард здорово связывает двух очень способных хоккеистов Кирилла Капризова и Игоря Григоренко. Это главная ударная сила московских армейцев, набирающая львиную долю очков команды. Все остальные игроки — это крепкие, рабочие хоккеисты. Но это не звезды.

В СКА индивидуальных талантов намного больше.

Про Дацюка и Гусева можно не говорить. А есть еще Барабанов и Кузьменко — игроки с невероятным катанием и техникой. Есть очень опасные снайперы Плотников и Карпов. Имеются выдающиеся по меркам КХЛ защитники — Белов, Гавриков и Токранов (а также Херсли, Рунбланд и Зуб). В конце концов, есть первый номер драфта Наиль Якупов. Опытные мастерюги Тихонов, Кетов и Каблуков.

У СКА состав сильнее — это факт.

Тренерский штаб

На скамейке у СКА стоят три маститых зубра, которые еще недавно были главными тренерами в клубах КХЛ. Триумвират Воробьев-Кудашов-Гатиятулин по ходу сезона все больше становится именно триумвиратом. Если в начале «регулярки» они вполне напоминали лебедя, рака и щуку из басни Крылова, то теперь все подчинены единой цели. Ответственность каждого давно ушла в навык, все решения принимаются незамедлительно.

Отличным примером стал заключительный матч против «Локомотива». Ярославль забил спорный гол: очень похоже было на офсайд. Тренерский штаб СКА мог запросить просмотр эпизода на предмет положения вне игры, но если офсайда не случилось, СКА получал бы две минуты. Решение нужно было принять за считанные секунды. И сделал это не Илья Воробьев, а Алексей Кудашов. Он связался по наушнику с нужным человеком, отвечающим в СКА за такие моменты, после чего решил отменить тренерский запрос. На это ушли секунды.

Триумвират наставников в СКА — это система. К плей-офф она отточила свою работу и сбоев практически не дает.

Мотивация

В регулярном чемпионате ЦСКА обыграл СКА четыре раза из четырех. Команда Никитина дважды выиграла дома с одинаковым счетом 3:1, победила по буллитам в Ледовом дворце — в матче, где победу у СКА отняли судьи, не засчитав решающую шайбу Коскиранты. Наконец, армейцы Москвы убедительно победили на «Газпром-Арене», обыграв коллектив Воробьева в непривычных для обеих команд условиях. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, СКА — второй.

Также нельзя не вспомнить общую победу ЦСКА в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина со счетом 4-2. Тогда проходу ЦСКА предшествовали две победы из двух СКА над ЦСКА в регулярном чемпионате, а также общий триумф СКА в «регулярке». То есть, ситуация сейчас зеркальна той, что была в прошлом сезоне. Тогда все считали фаворитом СКА, а серию выиграл ЦСКА.

Простой посыл: успех в «регулярке» — это ничто. Это прекрасно понимают сами хоккеисты, для которых главное — победить в плей-офф. Поражения в регулярном чемпионате — это просто дополнительная отрицательная мотивация. Спортивная злость, которая может сработать в пользу более «слабой» по итогам регулярного чемпионата команды.

Свежесть

Состав у СКА не только талантливее, но и куда шире, чем у ЦСКА. Обе команды могут с легкостью выставить пять звеньев и хуже не будет. Но СКА без проблем имеет возможность выпустить шесть пятерок. В серии против «Локомотива» практически не играли Барабанов, Прохоркин и Кузьменко — одни из лидеров в «регулярке». Не играли не потому, что не могли, а просто по решению тренера.

Ребята скопили силы и в случае, если у СКА что-то пойдет не так, готовы ринуться в бой. Мотивация у этих игроков, учитывая еще и цсковское прошлое Прохоркина и Кузьменко, будет зашкаливать. Физических сил же просто немерено.

Психология

В этой серии СКА уже переступил через негатив, проиграв первые две игры «Спартаку». Ситуация внутри команды была та еще: давление руководства, прессы и болельщиков, игровые сложности.

СКА благополучно справился с этой ситуацией, выиграв у «Спартака» четыре матча подряд. Армейцы сплотились и получили этот очень важный в плей-офф опыт: преодоление неудачных обстоятельств и самих себя. У ЦСКА такого еще не было: москвичи без проблем перешагнули через «Витязь», а в серии с «Динамо не проигрывали более одной игры подряд.

Таким образом, перед СКА уже стоял вызов, с которым подопечные Воробьева успешно справились. ЦСКА играл без каких-либо проблем, а в матче со СКА такие проблемы могут появится. Как поведет себя команда Никитина на грани поражения в серии — вопрос.