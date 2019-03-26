Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взяла интервью у полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио в стиле YouTube-канала «вДудь».
Видеоинтервью опубликовано на канале «Зенит-ТВ». Маркизио выучил несколько слов на русском — он смог поздороваться и сказать несколько фраз.
Маркизио — Петербург, Инстаграм, пробки / Туктамышева+
Полная версия: https://t.co/dT5IVVJSu5 pic.twitter.com/2uIOu9uZml
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 26, 2019
Отметим, ранее жена Клаудио Маркизио Роберта поделилась впечатлениями от проживания в России. Супруга футболиста призналась, что успела соскучиться по итальянскому климату и друзьям. Женщина не ожидала, что ей предстоит жить в России, однако не могла оставить своего мужа одного. По словам Роберто, Маркизио заранее сообщал, что перед завершением карьеры хотел бы поиграть за границей, но жена была уверена, что он останется в «Ювентусе».