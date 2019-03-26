Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взяла интервью у полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио в стиле YouTube-канала «вДудь».

Видеоинтервью опубликовано на канале «Зенит-ТВ». Маркизио выучил несколько слов на русском — он смог поздороваться и сказать несколько фраз.

Отметим, ранее жена Клаудио Маркизио Роберта поделилась впечатлениями от проживания в России. Супруга футболиста призналась, что успела соскучиться по итальянскому климату и друзьям. Женщина не ожидала, что ей предстоит жить в России, однако не могла оставить своего мужа одного. По словам Роберто, Маркизио заранее сообщал, что перед завершением карьеры хотел бы поиграть за границей, но жена была уверена, что он останется в «Ювентусе».