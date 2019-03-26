Сборная Украины может получить техническое поражение в матчах отборочного этапа Евро-2020 с командами Португалии и Люксембурга.

По информации издания Mais Futebol, сборная Украины нарушила правила, согласно которому по уставу ФИФА бразилец Жуниор Мораес должен прожить в стране пять лет на постоянной основе, прежде чем получить гражданство. Отмечается, что футболист, хоть и прожил в Украине более пяти лет, в период с февраля по июнь 2017 года играл в аренде в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь», тем самым находясь за пределами страны.

Ранее Мораес успел принять участие в поединках отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, и поэтому сборной Украины грозят технические поражения в этих матчах, если нарушение подтвердится.