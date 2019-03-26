Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что в процессе преобразования организация уволила абсолютно всех инспекторов допинг-контроля.

По словам Гануса на пресс-конференции, значительный вклад в организацию работы нового РУСАДА внесли международные эксперты Ева Люкошюте-Станикунине и Питер Николсон, утвержденные решением WADA.

Ганус отметил, что благодаря этим экспертам агентство подверглось основательному, полному и глубокому преобразованию с заменой более 90% сотрудников и увольнением 100% инспекторов допинг-контроля.

Напомним, ранее на заседании Всемирного антидопингового агентства было принято решение не возобновлять отстранение России, которое сняли 20 сентября.

Одним из условий сохранения соответствия РУСАДА было предоставление экспертам WADA доступа к базе данных Московской лаборатории.