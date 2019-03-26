Российское антидопинговое агентство рассказало, в каких видах спорта взято наибольшее количество допинг-проб за 2018 год.

Как сообщается в отчете РУСАДА, больше всего проб было взято в легкой атлетике, лыжных видах спорта, тяжелой атлетике, а также у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, говорится в отчете Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

У легкоатлетов в прошлом году было взято 2440 проб, у лыжников – 595, у тяжелоатлетов – 540, у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата – 800.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что в процессе преобразования организация уволила абсолютно всех инспекторов допинг-контроля.

Напомним, ранее на заседании Всемирного антидопингового агентства было принято решение не возобновлять отстранение России, которое сняли 20 сентября.

Одним из условий сохранения соответствия РУСАДА было предоставление экспертам WADA доступа к базе данных Московской лаборатории.