Международная федерация хоккея на своем официальном сайте опубликовала расписание молодежного чемпионата мира 2020 года, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.

Сборная России 26 декабря в 17:00 по московскому времени сыграет с командой-хозяйкой турнира, сборной Чехии, в первом матче чемпионата. В этот же день действующие чемпионы мира финны встретятся с командой Швеции, а канадцы сыграют с США.

Вторую игру россияне проведут со сборной Канады. Матч пройдет 28 декабря в 21:00 по московскому времени. Третий матч нашей сборной против США состоится 29 декабря в 21:00, а 31 декабря сборная России сыграет против Германии в 17:00.

Отметим, 1 января на турнире матчи проводиться не будут, а 2 числа пройдут четвертьфинальные матчи. Через два дня состоятся полуфиналы, а 5 января пройдут финал и матч за 3-е место.