Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев перенес операцию в медицинской клинике в Германии. Хирургическое вмешательство потребовалось на латеральном мениске правого колена. Срок восстановления Кузяева по оценкам тренерского штаба петербургского клуба составит 6-8 недель. Хавбек пройдет реабилитацию в Петербурге.

«Зенит» на своем официальном сайте пожелал здоровья и скорейшего возвращения футболиста на поле.

Напомним, что Кузяев получил повреждение в матче с Бельгией (1:3), покинув поле на 27-й минуте матча. В дальнейшем футболист покинул расположения сборной России, не приняв участие в победном матче против Казахстана.