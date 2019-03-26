Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение ирландца Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА.

По словам Нурмагомедова, может быть только один король в джунглях.

«Только один», – добавил Нурмагомедов в своем Twitter.

There can be only one king in the jungle.

Only ☝️ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 26, 2019

Напомним, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что принял решение завершить карьеру в ММА. Конор отметил, что он желает всем своим бывшим коллегам успехов.

Последний свой бой Конор Макгрегор провел в титульном бое против россиянина Хабиба Нурмагомедова 6 октября 2018 года, потерпев поражение в четвертом раунде техническим нокаутом. После боя Нурмагомедов самовольно покинул октагон и стал инициатором масштабной драки с участием представителей обеих команд. Также потасовка началась и внутри клетки.

Дисквалификация Макгрегора истекала в середине апреля. Он много раз говорил, что хотел бы провести реванш с Нурмагомедовым, но тот отвечал отказом.