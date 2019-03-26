Футбольный клуб «Ростов» в поисках вариантов заработка на продаже сувенирной продукции выпустил пепельницу с эмблемой клуба. Продукция стоит 600 рублей, продается в официальном магазине «Ростова» и позиционируется, как вазочка для драгоценностей.

Болельщикам не понравилось. Клуб попал под возмущенную волну со стороны фанатов. По их мнению, руководство клуба предложило болельщикам тушить бычки об эмблему «Ростова». И действительно, эмблема клуба расположена прямо на дне посуды.

Напомним, что «Ростов» тренирует острый на язык Валерий Карпин.