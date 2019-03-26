Бывший нападающий СКА Илья Ковальчук, не попадавший в состав своего клуба, пропустит ближайшие выездные встречи «Лос-Анджелеса».

По словам генерального менеджера «Лос-Анджелеса» Роба Блэйка, хоккеист и менеджер поговорили и приняли это решение вместе. Ковальчук хочет стать лучше, поэтому стороны пришли к такому повороту событий.

Блейк отметил, что Ковальчук захотел остаться дома и сделать свою работу. Это была идея российского хоккеиста. При этом, это не является наказанием.

Таким образом, Ковальчук не сыграет в выездных матчах регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» и «Ванкувера». Ранее Кови уже пропустил первый матч выездной серии для «Лос-Анджелеса» против «Калгари» (3:0).

Ранее нападающий не сыграл три матча по решению тренера.