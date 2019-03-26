Испанский фигурист Хавьер Фернандес поделился мнением о российской фигуристке Евгении Медведевой.

Фернандес считает, что Медведева — очень милая, удивительная и талантливая девушка. По словам испанца, сейчас девушкам приходится тяжело, потому что соперницы постоянно показывают очень высокий уровень и малейшая ошибка сразу же тянет тебя вниз, однако Медведева — это одна их тех спортсменок, которые Фернандесу нравятся больше всего.

Испанец отметил, что у нее яркая мимика, яркие телодвижения, она стабильно хороша, делает отличные прыжки.

«Женя такая милая девушка. Очень милая. И это мне в ней нравится больше всего. Она такая славная», — сказал Фернандес, слова которого приводит олимпийский канал.

Напомним, Медведева стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме. Ее обошли олимпийская чемпионка Алина Загитова и первой в истории женского фигурного катания прыгнувшая четверной представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.