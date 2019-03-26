Комитет по этике РФС принял решение наказать нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка за его высказывание про темнокожих футболистов в сборной России.

По информации «Чемпионата», нападающий условно дисквалифицирован до конца нынешнего сезона и наказан штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Павел Погребняк лично будет присутствовать на заседании комитета по этике Российского футбольного союза, где будет рассмотрено обращение Александра Дюкова по поводу высказывания Погребняка о натурализованных футболистах в составе сборной России.

Напомним, 17 марта в свет вышло интервью Павла Погребняка для «Комсомольской Правды. Екатеринбург», в котором футболист возмутился процессом натурализации футболистов для сборной России.

Позже заместитель офицера Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Александр Баранов заявил, что слова Погребняка очень неоднозначные и они не соответствуют основным принципам кампании #EqualGame, которая сейчас проводится в мировом футболе.