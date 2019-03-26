В парижском музее Гревен сегодня, 26 марта, прошла презентация восковой фигуры биатлониста Мартена Фуркада. Об этом сообщает французский портал Skichrono.

Как заявил сам Фуркад, он считает, что фигура похожа на него. «Когда ты видишь копию себя, это нечто. Забавно смотреть себе в глаза и при этом понимать, что ты не глядишь в зеркало. От этого немного тревожно, но и здорово одновременно», — заявил французский спортсмен.

Также Фуркад сказал, что ещё вернется в этот музей, чтобы показать статую себя своим дочерям.

Напомним, в этом сезоне у Мартена Фуркада был спад: французский биатлонист не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в Эстерсунде и завершил сезон на 12 месте в общем зачете Кубка мира.