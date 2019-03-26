Российский фигурист-одиночник Александр Самарин рассказал о своем первом чемпионате мира, а также заявил, кого хочет отблагодарить за поездку в Сайтаму.

Самарин поблагодарил болельщиков поблагодарил за поддержку и теплые слова, а также сказал спасибо тренеру Светлане Соколовской и всей команде, которая готовила спортсмена к турниру. Помимо этого Самарин поблагодарил Федерацию фигурного катания на коньках России за возможность представлять страну на таком крупном соревновании. В конце Самарин отметил теплый прием страны-хозяйки ЧМ — Японии.

Полный текст обращения можно прочитать в аккаунте фигуриста в «Инстаграме».

Напомним, Александр Самарин неудачно выступил на чемпионате мира в Сайтаме, завалив короткую программу и дважды упав в произвольной. Это принесло ему 12-е место в итоговой таблице. На чемпионате Европы в этом сезоне Самарин выступил успешнее: он завоевал серебряную награду.