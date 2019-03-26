Российский футбольный союз заявил, что проведет разбирательство по ситуации с домогательствами в женском футбольном клубе ЦСКА.

Как сообщает портал Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу РФС, союз находится в курсе публикаций, поэтому и инициирует собственное расследование. О результатах разбирательств РФС сообщит позднее.

Сегодня, 26 марта, по сообщениям СМИ, две футболистки второй армейской команды СКА УОР пожаловались на то, что тренеры долгое время приставали к ним. В домогательствах обвинили заместителя директора по спорту СКА УОР Станислава Адылова и его сына Михаила, который является одним из тренеров команды.

Потерпевшие девушки от комментариев отказались, предполагаемый виновник Михаил Адылов заявил, что ни о каких домогательств не шло и речи.