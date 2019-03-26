Владимир Сафонов, тренер по ментальной подготовке, спортивный психолог:

Завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Особо внимательно следил за соревнованиями в мужском одиночном катании. Поразил канадец корейского происхождения Натан Чен. Он выполнил три четверных прыжка по программе. А затем на четвертой минуте сделал каскад 4-3. В тот момент, когда коленки уже дрожат — там бы просто не упасть, как многие думают. Это фантастика.

Это же еще, что пять минут до него японец Ханю прокатал итог свыше 300 баллов, сделав лучшую сумму. А потом этот канадец на 24 балла японца переплюнул. Невероятно. Впрочем, и ожидаемо: было видно месяца за два до ЧМ, что этот парень может так откатать.

Наши фигуристы, к сожалению, провалились. Кое-кто справедливо заметил, что парням дружно пора идти в психологический кабинет. Это так называемые повторяющиеся ошибки. Суть их заключается в следующем: при заходе на свой прыжок, фигурист как в замедленной съемке видит то, что было, например, год назад. На таком же чемпионате мира при заходе на тот же самый элемент. Прелесть заключается в том, что они сыпятся не на разных элементах. Они срывают одни и те же технические прыжки.

Если взять статистику, а ее активно ведут блогеры, то, например, Коляда из раза в раз сыпется на конкретных элементах. То есть, у него в сознании актуализируется предыдущий негативный опыт выполнения этого элемента. Это уже стало стереотипом, что преодолеть очень непросто.

Работать здесь нужно так, чтобы спортсмен осознал и понял, что с ним происходит. Это главное условие преодоления. Если понимания нет, подсознание актуализирует опасение повторения неудачи. Страх не показать нужного результата.

Спортсмену нужно учиться сознательно контролировать конкретные элементы проблемного прыжка. Направлять свой фокус внимания на конкретный элемент спортивного упражнения. Например, «плечи опущены». Точно также футболист, которые имеет проблемы с ударом или пасом, должен акцентировать внимание на положение опорной ноги.

Сейчас насколько я знаю, с ребятами работает психолог. Но работает в режиме психорегуляции. Идет элемент воздействия. «Моя хата с краю, я спокоен, все хорошо, меня это не колышет». И так далее. Моя статистика говорит о том, что после знакомства и обучения техникам саморегуляции, их используют только четыре процента спортсменов.