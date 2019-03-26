Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал новость о завершении Конором Макгрегором карьеры в ММА и сделал предположение, почему ирландец завязал со боями. Слова Емельяненко приводит агентство ТАСС.

Емельяненко считает, что Макгрегор завершил карьеру специально, чтобы его попросили вернуться обратно на ринг, и информация об уходе может измениться. «Он отличный боец, который оставил огромный и неизгладимый след», — заявил Емельяненко. Также россиянин отметил, что Конор Макгрегор показывал хорошие и зрелищные бои, а на такие хотят смотреть все зрители.

Напомним, свой последний бой Макгрегор провел в октябре 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Тогда ирландец проиграл, а после боя произошла потасовка, из-за чего обоих бойцов отстранили на долгое время.