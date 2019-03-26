Российский футболист Павел Погребняк прокомментировал решение комитета по этике РФС, касающееся ситуации с его расистскими высказываниями в адрес темнокожих игроков сборной России. Слова нападающего «Урала» приводит портал «Спорт-Экспресс».

Погребняк заявил, что не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике он принимает. «Никого не хотел обидеть и за свой оборот речи приношу извинения», — заключил футболист.

Напомним, комитет по этике РФС сегодня, 26 марта, условно дисквалифицировал Павла Погребняка до конца сезона и обязал его выплатить штраф размером в 250 тысяч рублей. Причиной стали высказывания футболиста о том, что ему смешно видеть темнокожих игроков, натурализованных для сборной России.