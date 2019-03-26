Российский футболист «Монако» Александр Головин занял второе место в списке футболистов чемпионата Франции с лучшим процентов успешных обводок в 2019 году. Статистику опубликовали на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции.

В 85% случаев маневры Головина завершались успешно. На первом месте рейтинга находится нападающий клуба «Амьен» Стивен Мендоса — его процент успешных обводок составляет 87,5%. На третьем месте топа расположился бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар — он обводит соперников на 0,8% реже, чем полузащитник сборной России.

Также в рейтинг вошли футболисты «Лиона» Бертран Траоре и Мемфис Депай, нападающий «Ренна» Хатем Бен-Арфа, игроки «Тулузы» Матье Доссеви и Макс-Ален Градель.

Напомним, за «Монако» Александр Головин выступает с лета 2018 года после перехода из ЦСКА.