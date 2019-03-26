Врач футбольного клуба «Ростов» Владимир Хохлов рассказал, почему полузащитника Алексей Ионова заменили в матче сборных России и Казахстана. Напомним, встреча в рамках отборочного турнира на Евро-2020 прошла 24 марта на «Астана-Арене».

Хохлов заявил, что Ионов испытывал сильную нагрузку на мышцы во время матча и был заменен по причине спазмов. «Искусственное покрытие на арене в Казахстане — одна из причин этих явлений», — сказал медик, добавив, что сейчас полузащитник «Ростова» тренируется в восстановительной группе и вероятно сможет сыграть с «Уралом».

Напомним, в воскресенье, 24 марта, сборная России по футболу разгромила команду Казахстана на их поле со счётом 4:0. Голы на счету Дениса Черышева (2), Артёма Дзюбы, также казахстанский защитник Абзал Бейсебеков забил автогол. Алексей Ионов был заменен после первого часа игры.