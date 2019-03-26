Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог доиграть матч второго тура отборочного турнира к Евро-2020 с Сербией (1:1). Роналду заменили на 30-й минуте, после того, как он сделал рывок и почувствовал боль в задней поверхности бедра.

Пресс-служба итальянского клуба рассказала, что Роналду прошел медобследование в Португалии. Оно выявило у футболиста не сильную травму сгибателей правого бедра.

Точные сроки возвращения Роналду пока неизвестны. За его здоровьем будут следить врачи туринского клуба. Скоро португалец пройдет новые медицинский тесты, после которых врачи выяснят, когда Криштиану вернется в строй.

Роналду хочет восстановиться к 10 апреля — именно тогда состоится первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов в Амстердаме с «Аяксом». 16-го апреля в Турине пройдет ответная игра.