Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о запуске проекта «Спартак Мобайл»: теперь болельщики смогут пользоваться услугами сотовой связи клуба. О старте работы мобильного оператора клуб объявил в своем «Твиттере».

Как сообщает пресс-служба «Спартака», фирменную сим-карту в цветах клуба можно заказать уже с сегодняшнего дня, 26 марта, хотя о создании своего оператора «Спартака» писали ещё в ноябре 2018 года. На сайте оператора представлены три тарифа, все они предоставляют безлимитную сотовую связь, разница заключается лишь в объеме интернет-трафика. Можно выбрать варианты на 15, 40 и 60 гигабайт.

Также на сайте предоставлены различные пакеты услуг для общения в соцсетях, заграничном роуминге и другое. По информации «Спартака», мобильный оператор обеспечивает связь по всей России.