Федерация по фигурному катанию на коньках России объявила список участников командного чемпионата мира по фигурному катанию в Фукуоке. Среди участниц — воспитанницы петербургской школы Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, подопечные Алексея Мишина. Информация опубликована на официальном сайте ФФККР.

Самодурова и Туктамышева примут участие в соревнованиях женщин-одиночниц. В мужском одиночном катании за баллы для сборной поборются Михаил Коляда и Александр Самарин. Наталья Забияко и Александр Энберт едут на турнир в качестве единственной российской спортивной пары, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов — танцевальной пары.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию «World Team Trophy» пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля. Ранее в Японии состоялся личный чемпионат мира, из текущих участников сборной на нем не выступала лишь Елизавета Туктамышева.