Юношеская сборная России, в которой играют футболисты не старше 17 лет, пробилась в финальную стадию чемпионата Европы по футболу U17. Об этом сообщила пресс-служба РФС на официальном сайте организации.

Выход российских юношей на Евро-2019 стал возможен благодаря тому, что соперник России по группе в отборочном турнире — сборная Германии заняла второе место с показателями хуже, чем у нашей национальной команды. На турнир квалифицируются все победители групп (восемь команд), а также семь лучших сборных, занявших второе место.

Сегодня, 26 марта, команда Дмитрия Хомухи сыграет с юношеской сборной Португалии, начало заключительного матча в рамках Элитного раунда отбора на ЧЕ в 20:00 по московскому времени.

Юношеский чемпионат Европы по футболу пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая 2019 года.