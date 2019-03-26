Испанский футбольный клуб «Барселона» отказался от идеи подписания нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации издания, «Барселона» делала активные попытки приобрести Гризманна летом 2018 года, однако француз отказался от контракта и продлил соглашение с «Атлетико» до 2023 года. По новому договору сумма отступных составит 200 миллионов евро, до конца этого сезона нападающего можно будет выкупить за 120 миллионов.

В марте 2019 года сообщения о возможном переходе Гризманна в стан «сине-гранатовых» возобновились с новой силой, однако сейчас француз не входит в сферу интересов «Барселоны». Антуан Гризманн является игроком «Атлетико» с 2014 года, мадридский клуб купил французского футболиста за 30 миллионов евро у «Реала Сосьедада».