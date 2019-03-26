Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг заявления СМИ о закрытии проекта Z+. Слова главы «сине-бело-голубых» цитирует портал Sport24.ru.

Как сообщил Медведев, решение о закрытии канала принято не было, однако, когда Z+ в следующий раз выйдет в эфир, пока неизвестно. Возможно, следующий матч петербургского клуба в чемпионате России с Оренбургом пройдет без студии Z+. «Хотим сделать все хорошо. Окончательное решение о дате следующего эфира примем завтра», — заявил президент «Зенита».

Напомним, первый эфир match-day TV «Зенита» прошел в день матча с московским «Спартаком», зрители были возмущены матом и поведением гостей предматчевой студии, в связи с чем и распространились слухи о закрытии проекта на его старте.