Российская фигуристка Алина Загитова в общении с журналистами после чемпионата мира в Сайтаме рассказала о своем домашнем питомце Масару, а также о том, чем она занимается в свободное время.

По словам Загитовой, она часто ходит гулять со своей собакой. В 2018 году фигуристке подарили щенка японской породы акита-ину. За год Масару сильно выросла и весит уже более 25 килограммов. «Недавно я научила ее прыгать сальхов. У нее получается, делает на пять с плюсом», — заявила фигуристка. Также Загитова сказала, что в свободное время сидит в «Инстаграме«, а также любит экспериментировать с макияжем.

На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме Алина Загитова исполнила безупречно и короткую, и произвольную программы и выиграла турнир. Сейчас фигуристка готовится к выступлению в ледовых шоу в городах Японии.