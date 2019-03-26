Экс-фигурист, а ныне тренер Максим Траньков стал ведущим рубрики «Мастер Спорта» утренней передачи на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ».

Каждую неделю в программе «Все на матч» Траньков будет пробовать себя в новых видах спорта, помогать ему в этом будут известные спортсмены. Гостем первой передачи стал двукратный чемпион мира, гимнаст Артур Далалоян. Под его руководством экс-фигурист исполнил некоторые гимнастические элементы на разных снарядах.

Рубрика «Мастер спорта» будет выходить в эфир по вторникам в 7:00 по московскому времени. Как сообщает портал телеканала «Матч ТВ», следующим гостем рубрики станет двукратный чемпион мира по пляжному футболу, вратарь сборной России Андрей Бухлицкий.