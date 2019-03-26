Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко высказался против процесса натурализации иностранных футболистов для национальной команды.

В эфире телеканала «Россия 24» футболист заявил, что выступает категорически против иностранных игроков в сборной России. Натурализованных футболистов сборной Марио Фернандеса и Гильерме он считает отличными профессионалами, однако, по мнению Павлюченко, в России есть игроки не хуже. «У нас такая большая страна, мы не крошечный остров какой-то. У нас есть футболисты, которые могут играть и справа, и в воротах, и в атаке», — заявил нападающий.

Ранее против натурализации игроков в сборной России высказался Павел Погребняк. За фразы о темнокожих футболистах комитет по этике РФС оштрафовал форварда «Урала» на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал до конца сезона.