Американский боец смешанного стиля, выступающий в промоушене UFC, Нэйт Диас заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов избегает боя с ним, потому что боится поражения. Об этом Диас написал в своем «Инстаграме», прикрепив видео со своими тренировками.

Диас заявил, что Хабиб трусливо скрывается от него, поскольку тот «одной пощечиной из него выбил всю дурь». По заявлению Диаса, ирландец Конор Макгрегор уже дважды видел его силу. «Покажите мне, где этот чертов Хабиб?», — заключил Диас вопросом свой пост.

В январе 2019 года американец рассказал о стычке, которая произошла между бойцами: Диас дал Хабибу пощечину, на что российский боец и его команда никак не отреагировали. По заявлениям Нурмагомедова, Диас спрятался за охранником и скрылся.