Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин высказал свое мнение по поводу командного чемпионата мира по фигурному катанию. Двое подопечных Алексея Мишина будут выступать на World Team Trophy. В турнире женщин-одиночниц свои программы покажут Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

По словам тренера, выступать на командном первенстве планеты — это не то же самое, что выступать на прошедшем чемпионате мира в Сайтаме или Олимпийских играх. «Но все равно почетно», — заключил Мишин, слова специалиста цитирует агентство Р-Спорт.

Напомним, командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля. Ученица Мишина Елизавета Туктамышева не смогла отобраться в сборную на личный чемпионат мира, Софья Самодурова заняла на турнире 8-е место.