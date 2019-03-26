Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может официально возглавить «красных дьяволов».

По сообщениям британского портала Daily Mail, норвежский специалист станет официальным главным тренером команды в течение этой недели.

Напомним, в декабре 2018 года за неудовлетворительные результаты «Манчестер Юнайтед» покинул португальский тренер Жозе Моуринью. И.о. главного тренера назначили Уле-Гуннара Сульшера, бывший футболист «манкунианцев». После завершения карьеры в клубе он тренировал дубль «МЮ», а затем такие клубы, как «Мольде» и «Кардифф Сити».

Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провел уже девятнадцать матчей, из которых в четырнадцати одержал победу. Также английский клуб сумел пробиться в 1/4 финала Лиги Чемпионов, обыграв по сумме двух матчей французский «ПСЖ».