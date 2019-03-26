Президент футбольного клуба «Ювентус» и глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли заявил о непринятии нового формата клубного чемпионата мира ФИФА с 24-мя командами. Слова чиновника приводит итальянский портал Football Italia.

«ECA не может поддержать решение преобразовать клубный чемпионат мира с 2021 года», — заявил Аньелли, добавив, что предпринимательские риски любых решений в профессиональном футболе лежат на стороне клубов.

Также Аньелли заявил, что в сотрудничестве с УЕФА европейскими клубами будет организован новый турнир: Суперлига чемпионов.

Напомним, ранее в ФИФА заявили, что с 2021 года клубный чемпионат мира будет проводиться по новой системе вместо Кубка конфедераций: в турнире примут участие 24 команды и соревноваться они будут не в декабре, как сейчас, а после окончания сезона в клубном футболе, т.е. летом.