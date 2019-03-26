Аргентинского велогонщика Даниэля Самору обвиняют в употреблении допинга. Проба аргентинца дала положительный результат на наличие запрещенного препарата эритропоэтина. Информацию опубликовало французское издание L’Equipe.

Самора выступает за команду из своей страны «Agrupacion Virgen De Fatima». Положительная допинг-проба была сдана им 30 января, когда гонщик выступал в веломногодневке «Вуэльта Сан-Хуана» в Аргентине. На этих соревнованиях Самора показал 12 результат в общем зачете, победив в таблице по итогам горных этапов.

Сегодня, 26 марта Самора был отстранен от соревнований Международным союзом велосипедистов. Срок дисквалификации пока неизвестен. 32-летнему спортсмену может грозить отстранение от спорта сроком на четыре года, если его вина в употреблении допинга будет доказана повторной экспертизой.