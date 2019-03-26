Российский экс-фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что отсутствие Алины Загитовой и Евгении Медведевой в составе сборной России на командный чемпионат мира его не удивило. Слова бывшего спортсмена приводит агентство Р-Спорт.

Ягудин сказал, что Загитовой и Медведевой нет нужды участвовать в World Team Trophy, поскольку они уже завоевали медали в более важных турнирах этого сезона. «Командный турнир – чисто коммерческое соревнование, которое наполовину показательные выступления, наполовину соревнования», — заявил олимпийский чемпион, добавив, что для России важно завоевывать медали чемпионатов Европы и Мира.

Также Ягудин отметил, что Загитова и Медведева выложились в этом сезоне по максимуму и могут позволить себе отдохнуть.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завоевала золотую медаль, Евгения Медведева выиграла бронзу. На командный ЧМ вместо них отправятся Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.