Заместитель главы Российского аннтидопингового агентства Маргарита Пахноцкая высказала свое мнение по поводу оправданий Маргариты Васильевой пропусков допинг-тестов. Из-за них спортсменке теперь грозит дисквалификация. Слова Пахноцкой приводит агентство ТАСС.

По информации замглавы РУСАДА, второе предупреждение в личном кабинете Васильевой появилось 16 октября, и спортсменка должна была обратиться за разъяснением, даже если уведомление не пришло.

Слова Васильевой о том, что она не смогла правильно запомнить профиль в системе ADAMS, из-за чего получила третий флажок, Пахноцкая прокомментировала так: «Иначе как инфантилизмом это назвать нельзя. Данные о пропуске двух допинг-тестов к тому времени уже были давно внесены, это факт».

Напомним, ранее Маргарита Васильева заявляла, что уведомление о пропуске второго допинг-теста пришло ей только 20 марта, поскольку в IBU забыли отправить его вовремя.