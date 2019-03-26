Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем телефона с золотым покрытием. Фото необычного гаджета с персонификацией опубликовало испанское издание Marca.

El nuevo teléfono de Leo Messi… una joya literal 💎 https://t.co/CDbSpOdptV vía @MarcaClaroArg — MARCA (@marca) 26 марта 2019 г.



Компания IDesignGold, которая изготавливала подобные смартфоны для других известных футболистов, покрыла айфон модели XSMax 24-мя каратами чистого золота. На заднюю крышку телефона нанесены номер и фамилия игрока шрифтом его клуба — испанской «Барселоны«, а также логотип команды и герб национальной сборной Аргентины. Помимо этого на смартфон нанесли имена всех членов семьи Лионеля: его жены Антонеллы и троих сыновей Тьяго, Матео и Чиро.

Стоимость телефона аргентинца теперь составляет около 7000 евро, это примерно полмиллиона рублей по нынешнему курсу.