Ирландского бойца ММА Конора Макгрегора подозревают в совершении сексуального насилия. Как сообщает американское издание New York Times, расследование по делу Макгрегора сейчас ведет полиция Ирландии.

Инцидент, по информации источника, произошел в декабре 2018 года в Дублине. О женщине, подавшей заявление на спортсмена, пока ничего не известно.

В январе полиция вызывала Макгрегора на допрос, однако затем боец был отпущен. Ирландские медиа публиковали информацию о том, что известный ирландский спортсмен подозревается в изнасиловании, но не называли имен. Поскольку вина Конора не была доказана, СМИ могли привлечь к ответственности за клевету.

Сегодня, 26 марта, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА. По информации СМИ, это может быть связано с делом об изнасиловании.