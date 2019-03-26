Тренера женской футбольной команды СКА УОР Михаила Адылова, а также его отца Станислава Адылова, занимающего пост замдиректора по спорту, уволили после предъявления обвинений в домогательствах к участницам команды.

Эту информацию опубликовало издание «Комсомольская правда». Напомним, сегодня, 26 марта, стало известно о том, что отец и сын Адыловы приставали к футболисткам молодежной команды на протяжении долгого времени. Обвинения выдвинули две девятнадцатилетние девушки, подчеркнувшие, что домогательства происходили в том числе до их совершеннолетия.

Российский футбольный союз пообещал провести собственное расследование по делу в связи с публикациями в прессе.

ЖФК СКА УОР является второй командой московского женского футбольного клуба ЦСКА.