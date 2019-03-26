Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о предстоящем командном чемпионате мира в Фукуоке. Слова Гончаренко цитирует агентство Р-Спорт.

По мнению специалиста, командный ЧМ вряд ли бы превратился в соперничество Алины Загитовой и Евгении Медведевой при их попадании в команду. «Девочки уже профессионалки, которые научились отделять зерна от плевел и быть гораздо выше этого и тверже внутри», — заявила Гончаренко.

Также тренер пожелала удачи Елизавете Туктамышевой, которая пропустила чемпионат мира в Сайтаме, но едет на командный турнир в Фукуоке: «Лично мне очень хочется, чтобы Лиза показала себя и у нее получился хороший прокат – с акселем и всем остальными чисто выполненными элементами. С куражом, на который она способна».

Напомним, командный чемпионат мира пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.