Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов прокомментировал игру соотечественника Никиты Кучерова, который выступает на позиции нападающего за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Варламов заявил, что Кучеров — очень универсальный игрок, действия которого на льду очень тяжело прочитать. «Он делает такие фейки, что им верят даже люди, сидящие на трибунах – не говоря уже об игроках», — заявил хоккеист.

Также вратарь «Колорадо» подчеркнул, что у Кучерова очень сильны кистевой бросок и бросок с ходу, также российский форвард обладает прекрасным видением площадки. «Благодаря всему этому он так успешно играет в НХЛ и заслуженно находится на первом месте по очкам. Желаю Никите побить рекорд Могильного!», — заключил Варламов.

Напомним, сейчас у Никиты Кучерова в активе 121 очко в регулярном чемпионате НХЛ этого сезона. Лучшим среди россиян по набранным очкам за сезон является Александр Могильный (127).