Знаменитый британский футбольный тренер Алекс Фергюсон пожертвовал Национальной службе здравоохранения более 400 тысяч фунтов стерлингов за спасение своей жизни. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Пожертвование сэр Алекса Фергюсон сделал сегодня, 26 марта, на благотворительном вечере. Также, по сообщениям СМИ, на мероприятии присутствовал нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Напомним, в мае 2018 года у сэра Алекса произошло кровоизлияние в мозг, в больнице ему вовремя провели нужную операцию, а уже в июне бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» был выписан из больницы. Пожертвованием Фергюсон хотел отблагодарить врачей, спасших ему жизнь.

Сэр Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году, покинув пост главного тренера «МЮ». Этот клуб он возглавлял на протяжении двадцати семи лет.