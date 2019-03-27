Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на оскорбления хоккейного эксперта Дона Черри. Слова Кузнецова приводит в своем «Твиттере» хоккейный журналист Том Гуллити.

Россиянин заявил, что не беспокоится по поводу слов Черри, поскольку этот комментатор очень любит говорить. «Если он хочет что-то сказать мне лично, то всегда может встретиться со мной или позвонить по телефону», — добавил Кузнецов.

Также хоккеист отметил, что не собирается говорить ничего плохого о человеке старше него: этому его научили родители. «Если же он считает, что у него всё хорошо, пусть вспомнит свою тренерскую работу в CHL и закроет свой рот», — заключил Кузнецов.

Напомним, Дон Черри назвал Евгения Кузнецова придурком за его празднование гола, напоминающее полет птицы.